Selon un rapport de l’agence Abna citant le site Kaliber, Vassili Nebenzia, l’ambassadeur de Russie à l’Organisation des Nations Unies, lors d’une réunion du Conseil de sécurité, a accusé les pays occidentaux d’hypocrisie et a déclaré que l’Iran a le droit de restreindre la navigation dans le détroit d’Hormuz.

Nebenzia a ajouté : Des tentatives ont été faites pour rejeter toute la responsabilité de la restriction de la navigation dans le détroit d’Hormuz sur l’Iran, comme si c’était l’Iran qui avait attaqué ses voisins et perturbé délibérément le trafic à travers le détroit d’Hormuz.

Il a ajouté : En temps de guerre, un État côtier attaqué peut restreindre la navigation dans ses eaux territoriales afin de garantir la sécurité.

Nebenzia a également vivement critiqué les pays occidentaux et a comparé leurs actions à la piraterie. Il a condamné les attaques de l’Ukraine utilisant des drones aériens et maritimes de longue portée contre des pétroliers liés à la Russie en Méditerranée, ainsi que le soutien de l’Europe aux attaques de l’Ukraine contre les navires commerciaux russes en mer Noire.

L’ambassadeur de Russie à l’ONU a déclaré : Contrairement aux pirates qui hissent des drapeaux noirs avec un crâne et des os croisés sur leurs navires, les pays occidentaux tentent de dissimuler leurs actes illégaux en invoquant des mesures coercitives unilatérales.

Nebenzia a ajouté : Il ne s’agit que d’une couverture superficielle visant à dissimuler le fait que l’Union européenne est impliquée dans un pillage évident en mer.

La Russie et la Chine ont voté leur veto au début de ce mois-ci contre un projet de résolution du Conseil de sécurité qui visait à retirer le contrôle du détroit d’Hormuz des mains de l’Iran.