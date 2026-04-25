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La défaite historique de Tabas et du sud de l'Ispahan doit servir de leçon aux arrogants

25 avril 2026 - 18:16
Code d'info: 1806261
Source: ABNA
La défaite historique de Tabas et du sud de l'Ispahan doit servir de leçon aux arrogants

Le Président a déclaré : « Cette année encore, par la grâce de Dieu, un autre « Tabas » s'est produit dans le sud de l'Ispahan. J'espère que de telles défaites historiques serviront de leçon aux arrogants du monde. »

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, « Masoud Pezeshkan », dans un message publié aujourd'hui samedi 5 Ordibehescht sur le réseau social X, en rappelant l'anniversaire de la défaite historique des États-Unis à Tabas, a écrit : « Ce jour-là, la supériorité divine sur toute autre volonté est devenue évidente. »

Il a ajouté dans la suite de ce message : « Cette année encore, par la grâce de Dieu, un autre « Tabas » s'est produit dans le sud de l'Ispahan et a montré que Dieu est le protecteur des gens de cette terre, [tout comme] le sable de Tabas. »

Le Président a souligné : « J'espère que de telles défaites historiques serviront de leçon aux arrogants du monde. »

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