Azhari : L'unité nationale et la voix unie de la nation ont déconcerté l'ennemi

Selon l'agence de presse Abna, le Haut Religieux et érudit islamique Mohseni Azhari, chef du pouvoir judiciaire, lors d'une réunion en présence de responsables judiciaires, a indiqué, en évoquant la participation exceptionnelle du peuple à la campagne « Jan Fada » (sacrifice de soi), qu'il a déclaré : « Notre peuple, sous les bombardements et les menaces répétées de l'ennemi arrogant et agresseur, et malgré certains problèmes économiques et la hausse des prix, avec une volonté ferme et une participation exceptionnelle, s'est inscrit dans la campagne « Jan Fada » pour l'Iran. Plus de 30 millions de nos précieux citoyens, hommes et femmes, jeunes et vieux, ont déclaré qu'ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour l'Iran islamique et à combattre dans tout domaine où le système le souhaiterait, du champ de bataille à la rue. »

Le chef du pouvoir judiciaire, soulignant la nécessité de mieux honorer ceux qui aspirent au sacrifice pour l'Iran islamique, a affirmé : « Cet esprit de bravoure et d'épopée du peuple iranien, qui anime même les jeunes enfants iraniens, n'est pas le fruit de cours, de débats, de sermons ou de classes ; c'est une grâce et une miséricorde divine pour le peuple iranien.

Nous devons être reconnaissants de cette grâce divine ; la reconnaissance de cette grâce est le service désintéressé à ce peuple fidèle et courageux. Nous devons être présents sur le terrain, en tous sens, au service du peuple, du pays et du système ; il est nécessaire de renforcer l'unité nationale ; nous devons apporter un soutien et une aide accrus aux responsables exécutifs du gouvernement afin d'améliorer la prestation de services au peuple. »