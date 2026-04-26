Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Jazeera, le coût des guerres successives dans les territoires occupés n'est plus seulement mesuré par le nombre de tués et de blessés ou par le volume des dépenses militaires. Gideon Levy, journaliste scientifique du journal Haaretz, a prouvé dans un rapport que les guerres répétées ont provoqué de vastes troubles psychiques parmi une grande partie des Sionistes, portant ces troubles à un niveau clinique.

L'auteur de l'article, avertissant du nombre de Sionistes souffrant de troubles psychiques aigus, a laissé entendre que ce nombre pourrait atteindre « des millions de personnes ».

Cet article est basé sur une série d'études et d'entretiens avec des chercheurs d'universités et de centres sionistes et américains. Le professeur Igal Kalantrov, psychologue à l'Université hébraïque et spécialiste du trouble obsessionnel-compulsif, a déclaré qu'Israël se rapproche d'un état dans lequel la majorité de la population serait considérée comme psychologiquement atteinte.

Son étude sur les habitants de la région frontalière adjacente à Gaza montre qu'environ un tiers d'entre eux sont à haut risque de développer un trouble obsessionnel-compulsif. Kalantrov a qualifié ce ratio d'étonnant par rapport à la moyenne mondiale, qui est généralement inférieure à 2 %.

Le professeur Ariel Koshmaro, du département de génie biotechnologique de l'Université Ben Gourion, est arrivé dans son analyse à la conclusion que la société sioniste n'est pas seulement anxieuse, mais que la guerre a un impact sur le sommeil, l'alimentation et les hormones.

Les résultats de l'analyse des questionnaires publiés dans ce domaine ont montré que entre 20 et 30 % des répondants ont présenté des symptômes du trouble psychique « stress post-traumatique », ce qui indique des niveaux de stress élevés au sein de la société sioniste.