Le président américain a déclaré aujourd'hui dans une interview à l'Atlantic que les États-Unis avaient besoin du Groenland après le Venezuela. Il a souligné que Caracas ne serait peut-être pas le dernier pays victime de l'intervention de Washington. Les analystes estiment que cette position est un nouvel exemple de l'approche de pression et d'ingérence de Washington dans les régions sensibles et stratégiques du monde.