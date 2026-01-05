La Première ministre danoise : Trump doit cesser ses menaces concernant le Groenland

Le président américain a déclaré aujourd'hui dans une interview à l'Atlantic que les États-Unis avaient besoin du Groenland après le Venezuela. Il a souligné que Caracas ne serait peut-être pas le dernier pays victime de l'intervention de Washington. Les analystes estiment que cette position est un nouvel exemple de l'approche de pression et d'ingérence de Washington dans les régions sensibles et stratégiques du monde.
5 janvier 2026 - 10:04
Code d'info: 1769670
Source: ABNA
La Première ministre danoise a demandé au président américain de cesser ses menaces concernant le Groenland. Selon l'agence ABNA citant Al Jazeera, Mette Frederiksen, en réaction aux récents propos de Donald Trump sur l'achat ou l'annexion de l'île du Groenland, a souligné que les États-Unis n'ont aucun droit de s'approprier ou d'annexer l'un des trois territoires dépendants du Royaume du Danemark et doivent s'abstenir de toute pression illégale.
Votre commentaire