Araghchi : Ce n'est pas le bon moment pour négocier avec les États-Unis

7 janvier 2026 - 14:09
Code d'info: 1770572
Source: ABNA
Le ministre des Affaires étrangères, affirmant que le moment n'est pas propice aux négociations en raison des politiques américaines, a déclaré : « Nous n'avons jamais quitté la table des négociations. »

Selon l'agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghchi a déclaré aux journalistes : « Nous avons toujours été prêts à des négociations fondées sur l'intérêt et le respect mutuels, mais le gouvernement américain n'a pas cette approche pour le moment. »

Concernant les objectifs de sa prochaine visite au Liban, le ministre a précisé : « Nous cherchons à élargir nos relations avec l'ensemble du Liban et son gouvernement. Une délégation économique m'accompagnera pour examiner les aspects commerciaux. »

Au sujet des allégations étrangères sur les contestations internes, Araghchi a souligné : « Les affaires intérieures de l'Iran ne concernent personne d'autre que le peuple iranien. Aucun gouvernement étranger n'a à s'en mêler. »

Enfin, il a évoqué la diplomatie économique : « Notre politique principale est de connecter les capacités de nos provinces avec les pays voisins. Nous n'oublions pas non plus notre mission d'obtenir la levée des sanctions et nous agirons dès qu'une opportunité digne se présentera. »

