Trump : Après Maduro, les États-Unis dirigeront le Venezuela

Selon l'agence de presse ABNA citant NPR, le discours de Donald Trump sur l'agression militaire contre le Venezuela a commencé. Le président américain a déclaré à propos des détails de l'opération : « Avant d'attaquer la résidence de Maduro, nous avons coupé l'électricité à Caracas. Nous sommes prêts pour une attaque plus vaste ; la première a réussi. L'objectif était d'arrêter Maduro et sa femme pour les juger. L'armée de l'air, de terre et la marine ont participé. »

Il a poursuivi : « Maduro a été arrêté à la faveur de la nuit. Nous avons paralysé la puissance militaire du Venezuela. Nous avons l'intention de diriger le pays jusqu'à une transition sécurisée et nous organiserons des élections. Les compagnies pétrolières américaines iront au Venezuela et feront de l'argent. »

Trump a admis que l'intervention ouvrirait de nouvelles portes aux compagnies pétrolières américaines dans des projets énergétiques massifs. Concernant l'opposante María Corina Machado, il a ajouté : « Il est très difficile pour elle d'être une leader. Elle n'a ni soutien ni respect à l'intérieur du pays. »