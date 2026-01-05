Le général de division Mousavi : La police, avec le soutien du peuple, remettra les émeutiers à leur place

Selon l'agence de presse ABNA, le général de division Seyyed Abdolrahim Mousavi a déclaré devant les commandants de la police : « Les États-Unis et le régime sioniste se concentrent sur la création de chaos en utilisant les outils de la "guerre douce" pour compenser leur défaite lors de la guerre imposée de 12 jours. »

Il a ajouté : « Désespérés par l'échec de leur agression infructueuse, les États-Unis et le régime sioniste ont mis à l'ordre du jour un plan utilisant la pression économique et la guerre cognitive pour créer l'insécurité dans le pays. »