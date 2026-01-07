L'armée sioniste prétend avoir assassiné 2 membres du Hezbollah au Sud-Liban

Selon l'agence de presse ABNA citant Russia Today, l'armée du régime sioniste a publié un communiqué affirmant avoir assassiné deux membres du Hezbollah dans le sud du pays. Selon ce communiqué, ces individus étaient en train de reconstruire des infrastructures militaires appartenant au Hezbollah.

Le communiqué indique que l'attaque a eu lieu mardi dernier dans la région de Khirbet Selm. L'armée israélienne prétend que l'un d'eux était un ingénieur dirigeant les efforts de reconstruction des infrastructures militaires.

Le régime sioniste, avec impudence et sans tenir compte de ses propres actes qui constituent une violation de l'accord de cessez-le-feu et une poursuite des attaques contre le territoire libanais, a prétendu que les actions de ces membres du Hezbollah étaient une « violation flagrante des ententes entre Tel-Aviv et le Liban ».

Depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu, l'armée de ce régime a violé cet accord des milliers de fois par des frappes aériennes, des tirs de missiles et des incursions terrestres dans diverses régions du Liban, et occupe toujours des parties du Sud-Liban.