Des Palestiniens blessés lors d'un raid des occupants sionistes à Qalqilya

Selon l'agence de presse ABNA citant le Centre d'information palestinien, les tirs ont eu lieu près du passage "Ma'ale Shomron" à l'est de la ville d'Azzun, où les militaires sionistes ont ciblé un véhicule civil palestinien.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré dans un communiqué que ses équipes médicales ont pris en charge deux cas de blessures par balles réelles. Un jeune homme de 18 ans a été touché à la jambe et une jeune fille de 14 ans au bras. Tous deux ont été transportés à l'hôpital.