Des Palestiniens blessés lors d'un raid des occupants sionistes à Qalqilya

5 janvier 2026 - 10:06
Source: ABNA
Des sources locales ont annoncé dimanche soir qu'une adolescente et un jeune Palestinien ont été blessés par des tirs des forces du régime sioniste à l'est de la ville de Qalqilya, au nord de la Cisjordanie.

Selon l'agence de presse ABNA citant le Centre d'information palestinien, les tirs ont eu lieu près du passage "Ma'ale Shomron" à l'est de la ville d'Azzun, où les militaires sionistes ont ciblé un véhicule civil palestinien.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré dans un communiqué que ses équipes médicales ont pris en charge deux cas de blessures par balles réelles. Un jeune homme de 18 ans a été touché à la jambe et une jeune fille de 14 ans au bras. Tous deux ont été transportés à l'hôpital.

