Le Conseil de transition yéménite dément la fuite d'Al-Zubaidi

Selon l'agence ABNA citant Al-Mayadeen, le CTS a déclaré dans un communiqué qu'Al-Zubaidi supervise les opérations militaires et de sécurité depuis Aden. Le conseil a ajouté avoir perdu le contact avec sa délégation arrivée à Riyad il y a quelques heures, et qu'aucune information officielle n'est disponible sur leur situation actuelle.

Le conseil a réitéré son engagement envers le dialogue politique tout en se disant "surpris" par les frappes aériennes saoudiennes dans la province de Dhale, qui ont fait des victimes civiles.

La coalition saoudienne avait affirmé mercredi qu'Al-Zubaidi s'était enfui vers une destination inconnue après 15 frappes aériennes sur la région de Zubaid à Dhale, causant plus de 25 morts et blessés. Hani bin Brik, vice-président du conseil, a accusé l'Arabie saoudite de trahison et de crimes de guerre, affirmant que cela ne briserait pas la résistance du peuple du Sud.