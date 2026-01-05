La Résistance irakienne au gouvernement : Mettez fin à toute présence de forces étrangères

Le communiqué exhorte le futur gouvernement irakien à prioriser la lutte contre la corruption et l'adoption de lois protégeant la dignité nationale, en particulier la loi sur le service et la retraite des forces du Hachd al-Chaabi. Le comité a souligné la nécessité de mettre un terme définitif à la présence des forces d'occupation étrangères sur le sol et dans le ciel irakien. Il a ajouté que les armes de la résistance sont une « ligne rouge » et le garant de la souveraineté de l'Irak.
5 janvier 2026 - 10:05
Source: ABNA
Le Comité de coordination des groupes de résistance irakiens a appelé le gouvernement à mettre fin à toute présence de forces étrangères. Selon l'agence ABNA citant Al-Mayadeen, le comité a publié un communiqué à l'occasion de l'anniversaire du martyre des commandants Qasem Soleimani et Abou Mahdi al-Mouhandis, réaffirmant son engagement sur la voie de la résistance et qualifiant ce crime de résultat de la trahison et de l'agression américaine.
