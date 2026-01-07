Le ministère des Affaires étrangères condamne la violation de la souveraineté de la Somalie par le ministre sioniste

Selon l'agence de presse ABNA, Esmaeil Baghaei, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a condamné l'entrée illégale du ministre des Affaires étrangères du régime sioniste dans la région du Somaliland, la qualifiant de violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la Somalie.

Le porte-parole a souligné l'insistance de la communauté internationale sur la nécessité de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de la Somalie en tant qu'État indépendant membre des Nations Unies. Il a décrit les actions du régime sioniste visant à la partition de la Somalie comme un précédent dangereux dans les relations internationales et un coup fatal porté aux fondements juridiques et normatifs des Nations Unies. Il a également insisté sur la nécessité d'une coopération entre la communauté internationale et les pays islamiques et africains pour empêcher l'affaiblissement de la souveraineté nationale de la Somalie.