L'enthousiasme de Netanyahou face à l'agression militaire américaine contre le Venezuela

Selon l'agence de presse ABNA citant le réseau d'information Quds, Benyamin Netanyahou, Premier ministre du régime sioniste, a félicité le président américain Donald Trump pour l'agression militaire contre le Venezuela et l'enlèvement de Nicolas Maduro et de son épouse.

Selon ce rapport, Netanyahou, apparemment ravi de l'agression de son maître Trump, lui a envoyé un message déclarant : « Président Trump, je vous félicite pour votre leadership courageux et historique en faveur de la liberté et de la justice. »

Le Premier ministre du régime d'occupation a ajouté : « Je salue votre détermination inébranlable et le travail magistral de vos braves soldats. »

L'accueil favorable de Netanyahou à l'agression américaine intervient alors que le président vénézuélien Nicolas Maduro est l'un des principaux soutiens du peuple palestinien et un opposant farouche à l'occupation sioniste en Palestine.