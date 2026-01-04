La Russie et la Biélorussie exigent le retour immédiat de Maduro et de son épouse au Venezuela

Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne Russia Al-Yaum, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré : « Moscou et Minsk condamnent l'agression américaine contre le Venezuela, qui constitue une violation flagrante du droit international. »

Par la suite, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue biélorusse ont souligné : « La libération immédiate du président légitime du Venezuela, Nicolás Maduro, et de son épouse, ainsi que leur retour dans leur pays, sont indispensables. » Lavrov et son homologue biélorusse Maksim Ryjenkov ont également insisté sur l'importance d'accélérer la mise en place des conditions nécessaires à la résolution de la crise vénézuélienne par le dialogue.