Yémen : L'agression contre le Venezuela reflète l'intimidation politique et la nature prédatrice des États-Unis

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, le ministère yéménite des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué : « Nous condamnons avec la plus grande fermeté l'agression américaine contre le Venezuela et l'enlèvement du président Nicolas Maduro et de son épouse. »

Le communiqué poursuit : « Ce que les États-Unis ont fait est une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, du droit international, ainsi que de la souveraineté, de la stabilité et de l'intégrité territoriale du Venezuela. Cet acte s'inscrit dans la longue histoire de l'ingérence américaine dans les affaires intérieures des pays, en particulier en Amérique latine. »