Ministre de l'Intérieur du Venezuela : La révolution bolivarienne est vivante

Selon l'agence ABNA citant Russia Today, Diosdado Cabello, ministre de l'Intérieur du Venezuela, a annoncé : « Notre nation reste ferme. » Il a ajouté : « La révolution bolivarienne du peuple vénézuélien est vivante. »

Le ministre de l'Intérieur a exigé la libération du président enlevé, Nicolás Maduro, et a déclaré : « Nous soutenons Delcy Rodríguez et restons fidèles à Maduro. »

Le ministre de l'Intérieur est l'une des figures influentes des forces de gauche du pays, placé par les États-Unis sur leur liste de cibles. Washington craint vivement que Caracas ne leur échappe et tente donc, par le biais d'échanges avec le gouvernement Rodríguez, de préparer le terrain pour un changement de régime politique.

La présidente par intérim du Venezuela a déclaré qu'elle ne se rendrait pas aux États-Unis et qu'elle poursuivrait la résistance.