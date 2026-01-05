Le dirigeant nord-coréen : Le renforcement de la dissuasion nucléaire est nécessaire

Selon l'agence ABNA citant l'agence de presse officielle nord-coréenne, Kim Jong-un a annoncé que les récents changements sur la scène internationale imposaient au pays de renforcer ses capacités de dissuasion nucléaire. Il a affirmé : « Le renforcement des forces de dissuasion nucléaire est essentiel en raison de la récente crise géopolitique et de la complexité de la situation internationale. »

S'exprimant lors d'un exercice militaire, il a ajouté : « Le but de cet exercice est d'évaluer l'état de préparation au combat du système d'armes hypersoniques et de mesurer l'efficacité et la mobilité des forces de dissuasion nord-coréennes. » Selon le rapport, des missiles hypersoniques tirés depuis la région de Ryongsong à Pyongyang ont frappé des cibles situées à 1 000 kilomètres dans la mer du Japon.