Allégation du ministre de la Guerre américain : Trump fixera les conditions de l'administration du Venezuela

4 janvier 2026 - 08:16
Alors que Delcy Rodríguez a été élue présidente par intérim du Venezuela et a rejeté toute colonisation de son pays, le ministre de la Guerre américain a affirmé que Trump fixerait les conditions de l'administration du Venezuela.

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Pete Hegseth, le ministre de la Guerre américain, a déclaré lors d'un entretien avec CBS : « C'est le président Trump qui déterminera les conditions de la gestion des affaires du Venezuela. » Il a ajouté : « Nous aurons le contrôle sur ce qui se passera au Venezuela lors des prochaines étapes. »

De son côté, Delcy Rodríguez, à qui les pouvoirs de Maduro ont été temporairement transférés, a rejeté ces propos en déclarant : « Le Venezuela ne deviendra la colonie d'aucun pays. Nous sommes prêts à défendre le Venezuela de toutes nos forces et nous sommes prêts à relever tous les défis. »

