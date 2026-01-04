  1. Accueil
Opposition des membres du Congrès américain à l'action militaire de Trump au Venezuela

4 janvier 2026 - 08:16
Code d'info: 1769240
Source: ABNA
Plusieurs membres du Congrès américain ont déclaré leur opposition aux actions militaires de Trump au Venezuela.

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le sénateur démocrate et vice-président du comité des forces armées du Sénat, Jack Reed, a déclaré : « Trump a déclenché une guerre contre un pays étranger sans autorisation. Ce qui s'est passé est un échec constitutionnel flagrant, car seul le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre, pas le président. »

La représentante Ayanna Pressley a qualifié le bombardement du Venezuela et l'enlèvement de Maduro de « violation manifeste de la Constitution américaine et du droit international ». Sara Jacobs a souligné que « Trump a entraîné l'Amérique dans une guerre coûteuse et inutile alors qu'il avait fondé sa campagne sur la fin des guerres ». Melanie Stansbury a qualifié l'opération militaire d'illégale et a exhorté ses collègues à stopper immédiatement les actions du président.

