Premier ministre libanais : Personne ne veut jeter les armes du Hezbollah à la mer

2 janvier 2026 - 15:59
Le Premier ministre libanais a démenti les rumeurs selon lesquelles les armes du Hezbollah seraient jetées à la mer ou remises au régime israélien, soulignant que le gouvernement s'efforce d'empêcher l'escalade et de garantir le retrait des troupes israéliennes.

Selon l'agence ABNA citant Spoutnik, Nawaf Salam a souligné jeudi que les armes du Hezbollah devraient être sous l'autorité de tous les Libanais et soumises aux décisions de l'État. Lors d'un entretien avec la LBC, il a affirmé ne prévoir aucun risque de reprise de la guerre civile au Liban.

Il a précisé que le Parlement a approuvé un prêt de 250 millions de dollars de la Banque mondiale pour la reconstruction. M. Salam a réaffirmé l'engagement du gouvernement à organiser des élections législatives et à poursuivre les réformes. Il s'est dit prêt à assumer à nouveau le poste de Premier ministre si nécessaire, tout en précisant qu'il n'est pas un « assoiffé de pouvoir ».

