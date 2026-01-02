Le Conseil présidentiel yéménite appelle le « Conseil de transition » à éviter l'escalade

Selon l'agence ABNA citant le journal « Rai al-Youm », Abdullah al-Alimi a publié ce message quelques heures après que la télévision officielle yéménite a rapporté que les forces du Conseil de transition avaient pris d'assaut l'aéroport « Al-Rayyan » à l'Hadramaut et pillé son contenu.

Al-Alimi a déclaré : « En ce début d'année, nous soulignons qu'il est encore possible de revenir à la raison. Cela doit commencer par un retrait réel de l'Hadramaut et d'Al-Mahra. » Il a averti que l'ouverture d'un nouveau front de conflit doublerait les souffrances de la population épuisée. De son côté, le Conseil de transition du sud a affirmé qu'il ne se retirerait pas et a récemment envoyé d'importants renforts militaires à l'Hadramaut.