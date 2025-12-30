Réaction d'Ansarullah aux mouvements des Émirats et de l'Arabie Saoudite au sud du Yémen

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, le général de brigade Abed al-Thaur, responsable d'Ansarullah, a souligné : « Sanaa suit de près les développements au sud du Yémen et s'oppose à toute agression contre le pays. »

Il a ajouté : « Ce qui se passe au sud du Yémen est un complot émirato-saoudien sous les ordres des États-Unis et du régime sioniste. L'Arabie Saoudite veut prendre le contrôle de la province d'Hadramaout pour transporter le pétrole via la mer d'Arabie, tandis que les Émirats cherchent à contrôler les ports du sud du Yémen. »

Il est à noter que depuis plusieurs semaines, les affrontements entre les mercenaires des Émirats et de l'Arabie Saoudite se sont intensifiés dans l'est et le sud du Yémen, au point que les États-Unis ont exprimé leur inquiétude face à l'élargissement de cette fracture.