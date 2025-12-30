Avertissement de l'Arabie saoudite aux Émirats : « Retirez vos troupes du Yémen »

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le ministère saoudien des Affaires étrangères a déclaré : « Les actions du pays ami, les Émirats, au Yémen sont très dangereuses. Ces mesures ne sont pas en harmonie avec les principes de la coalition arabe pour le Yémen. »

Le ministère a ajouté : « Nous regrettons les pressions exercées par les Émirats sur le Conseil de transition du Sud pour mener des opérations à Hadramout et Al-Mahra. Nous affirmons notre soutien à la sécurité et à la stabilité du Yémen ainsi qu'au président du Conseil de direction présidentiel. »

Le ministère a précisé : « La seule solution pour le sud du Yémen est le dialogue. Les Émirats doivent répondre à la demande du Yémen de retirer leurs forces militaires dans les 24 heures. Le soutien militaire ou financier aux parties internes doit cesser. »

Rashad al-Alimi, président du Conseil de direction présidentiel, a également souligné : « Le rôle des Émirats contre le peuple yéménite soutient les rebelles et attise les discordes internes. Nous annonçons l'annulation de l'accord de défense commune avec les Émirats. Les forces émiraties doivent quitter le territoire yéménite sous 24 heures. »