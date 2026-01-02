Incursions des militaires israéliens dans diverses zones de la Cisjordanie

Selon l'agence de presse ABNA citant « Palestine Al-Yaum », les forces israéliennes ont mené des raids à l'aube sur plusieurs villes et villages de Cisjordanie. Des sources palestiniennes ont fait état d'une attaque à Bal'a, à l'est de Tulkarem. Parallèlement, des sources locales ont rapporté l'entrée des forces d'occupation à Halhul, au nord d'Hébron.

De plus, les forces d'occupation ont intercepté une ambulance du Croissant-Rouge palestinien à Jénine. Lors de l'incursion à Halhul, elles ont pris d'assaut une maison d'habitation et en ont perquisitionné plusieurs autres. Entre-temps, les militaires israéliens ont également pénétré à Doura, au sud d'Hébron. Des sources locales ont précisé que des grenades assourdissantes ont été utilisées à Halhul et que les opérations de fouille se poursuivent.