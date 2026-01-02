  1. Accueil
Ministre de la Défense : La capacité balistique de l'Iran ne peut être détruite ni par la guerre ni par la négociation

2 janvier 2026 - 16:01
Code d'info: 1768786
Source: ABNA
Le ministre de la Défense et du Soutien aux forces armées a déclaré : « Personne en République islamique d'Iran n'accepte de négocier sur les missiles. La puissance balistique de l'Iran est indestructible — ni par les bombes, ni par les négociations. »

Selon l'agence ABNA, Aziz Nasirzadeh a souligné lors d'une rencontre avec la famille du martyr Salami : « Le martyr Salami a joué un rôle déterminant dans la création de la force aérospatiale des Gardiens de la révolution. Cette puissance ne peut être démantelée par des résolutions ou des pressions politiques. »

Il a précisé : « La capacité de missiles n'est pas négociable. Elle ne peut être détruite ni par les bombes, ni par l'assassinat de scientifiques, car ce savoir est ancré dans l'esprit de la jeunesse iranienne. Aujourd'hui, notre force dépasse largement celle de la guerre de 12 jours, et toute menace recevra une réponse ferme et décisive. »

