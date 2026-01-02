Ministre de la Défense : La capacité balistique de l'Iran ne peut être détruite ni par la guerre ni par la négociation

Selon l'agence ABNA, Aziz Nasirzadeh a souligné lors d'une rencontre avec la famille du martyr Salami : « Le martyr Salami a joué un rôle déterminant dans la création de la force aérospatiale des Gardiens de la révolution. Cette puissance ne peut être démantelée par des résolutions ou des pressions politiques. »

Il a précisé : « La capacité de missiles n'est pas négociable. Elle ne peut être détruite ni par les bombes, ni par l'assassinat de scientifiques, car ce savoir est ancré dans l'esprit de la jeunesse iranienne. Aujourd'hui, notre force dépasse largement celle de la guerre de 12 jours, et toute menace recevra une réponse ferme et décisive. »