Réponse de Baghaei à la menace de Trump : Vous n'avez aucun droit d'ingérence

Selon l'agence ABNA, Esmaeil Baghaei a écrit sur X : « Il suffit de passer en revue la longue liste des actions des politiciens américains pour "sauver le peuple iranien" afin de comprendre la profondeur de leur "empathie" : de l'organisation du coup d'État de 1953 contre Mossadegh au crash de l'avion de ligne iranien en 1988, en passant par le soutien total à Saddam pendant la guerre de 8 ans, la complicité avec Israël dans les assassinats et les attaques contre les infrastructures, et les sanctions les plus sévères de l'histoire. Et aujourd'hui, la menace d'attaquer l'Iran sous prétexte de compassion, en violation flagrante du droit international ! »

Il a ajouté : « Les Iraniens ne permettront aucune ingérence étrangère dans la résolution de leurs problèmes par le dialogue. »