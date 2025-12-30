  1. Accueil
Axios : Trump et Netanyahou s'accordent sur la mise en œuvre de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza

30 décembre 2025 - 13:55
Code d'info: 1767920
Source: ABNA
Un site web américain a écrit que Netanyahou et Trump, lors de leur rencontre en Floride, se sont mis d'accord pour mettre en œuvre la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, malgré des divergences d'opinion mineures.

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Nashra, le site américain Axios, citant deux sources informées, a rapporté que Donald Trump et ses conseillers, lors d'une rencontre avec le Premier ministre du régime sioniste Benjamin Netanyahou en Floride, ont demandé des changements dans les politiques du régime en Cisjordanie. L'administration américaine estime que toute escalade de la violence en Cisjordanie pourrait saper les efforts visant à mettre en œuvre l'accord de paix à Gaza.

Le site a révélé que Netanyahou a accepté de faire avancer l'accord de Gaza dans sa deuxième phase, malgré les différends avec l'équipe de Trump sur les mécanismes d'exécution. Axios a également rapporté que Netanyahou a accepté la demande du président américain de reprendre les négociations avec le gouvernement syrien concernant un éventuel accord de sécurité.

