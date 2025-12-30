Mercenaires des Émirats : L'attaque de l'Arabie saoudite contre le Yémen était une agression

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, Hani bin Brik, vice-président du Conseil de transition du Sud (STC) lié aux Émirats, a déclaré : « L'Arabie saoudite a officiellement agressé l'Hadramaout et son port civil sous de faux prétextes. »

Ces propos de Bin Brik interviennent en réaction à l'attaque menée ce matin par la coalition saoudienne contre le port d'Al-Mukalla, situé dans la province d'Hadramaout, où sont stationnés les mercenaires des Émirats.

Rashad al-Alimi, président du Conseil de direction présidentiel (soutenu par l'Arabie saoudite), a également souligné : « Le rôle des Émirats contre le peuple yéménite consiste à soutenir les rebelles. Nous annonçons l'annulation de l'accord de défense commune avec les Émirats. Les forces émiraties doivent quitter le Yémen sous 24 heures. Je déclare l'état d'urgence dans tout le pays pour une durée de 90 jours. »