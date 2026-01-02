Abdulsalam : Reculer devant Israël et les États-Unis est irréparable

Selon l'agence ABNA citant « Al-Masirah », Mohammed Abdulsalam, porte-parole du mouvement Ansar Allah, a déclaré que l'année écoulée, malgré les défis et les sacrifices, a vu naître de nouvelles opportunités et menaces pour le peuple yéménite. Il a réaffirmé que le front palestinien demeure le plus important pour contrer les ennemis régionaux et internationaux.

Abdulsalam a également critiqué le maintien de la fermeture des aéroports et des ports yéménites, qualifiant ces mesures de punition collective contre le peuple yéménite, et a affirmé que le pari sur la poursuite de l'agression et du blocus est un échec.