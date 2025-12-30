Selon l'agence de presse ABNA citant TASS, Vadim Guiguine, député biélorusse, a annoncé que l'attaque de l'armée ukrainienne contre la résidence du président russe Vladimir Poutine était un grand pas vers l'effondrement du régime de Kiev. Il a écrit sur Telegram : « Le discours arrogant de Volodymyr Zelensky à Noël était en réalité une menace directe. Le régime de Kiev parie sur un nouveau cycle d'escalade avec la Russie. »

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré lundi que l'Ukraine avait mené une attaque terroriste contre la résidence présidentielle dans la région de Novgorod à l'aide de 91 drones. Cette attaque est survenue alors que les espoirs de paix s'étaient accrus après la rencontre de dimanche entre Zelensky et Donald Trump. Les pays européens, en particulier le Royaume-Uni, comptent parmi les principaux opposants à la paix, et certains responsables russes accusent Londres d'être impliquée dans l'attaque contre la résidence de Poutine.