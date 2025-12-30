Réaction d'Ansarullah du Yémen au martyre d'Abou Obeida

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, suite à l'annonce du martyre des commandants de la résistance à Gaza faite hier soir par Abou Obeida, le nouveau porte-parole des brigades Al-Qassam, le bureau politique d'Ansarullah a exprimé ses plus profondes condoléances au mouvement Hamas et aux peuples libres du monde.

Le communiqué indique : « Ces martyrs héroïques ont poursuivi la voie des grands martyrs qui les ont précédés sur le chemin de Dieu et de Jérusalem contre l'agression sioniste-américaine la plus cruelle. » Ansarullah a réaffirmé son engagement à suivre la voie des dirigeants martyrs jusqu'à la victoire finale contre les tyrans de notre époque.