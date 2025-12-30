Selon l'agence de presse ABNA, Leonid Sloutski, président de la commission des affaires internationales de la Douma d'État, a déclaré à TASS : « Les relations entre Pékin et Washington ne s'amélioreront que lorsque les États-Unis abandonneront leur soutien aux séparatistes de Taïwan. » Il a qualifié la question de Taïwan de conflit « ancien et profond ».

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a déclaré lundi que les manœuvres de l'Armée populaire de libération étaient une mesure nécessaire pour protéger la souveraineté nationale. L'armée chinoise a lancé l'exercice « Mission Justice 2025 » impliquant des forces terrestres, navales et aériennes. Ces manœuvres ont débuté 11 jours après l'annonce par les États-Unis d'une vente d'armes de 11,1 milliards de dollars à Taïwan.