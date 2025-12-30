  1. Accueil
Responsable russe : les États-Unis doivent cesser de soutenir les séparatistes taïwanais

30 décembre 2025 - 13:51
Un responsable du Parlement russe a déclaré que les États-Unis et la Chine ne pourront se rapprocher que si Washington cesse d'aider les séparatistes taïwanais.

Selon l'agence de presse ABNA, Leonid Sloutski, président de la commission des affaires internationales de la Douma d'État, a déclaré à TASS : « Les relations entre Pékin et Washington ne s'amélioreront que lorsque les États-Unis abandonneront leur soutien aux séparatistes de Taïwan. » Il a qualifié la question de Taïwan de conflit « ancien et profond ».

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a déclaré lundi que les manœuvres de l'Armée populaire de libération étaient une mesure nécessaire pour protéger la souveraineté nationale. L'armée chinoise a lancé l'exercice « Mission Justice 2025 » impliquant des forces terrestres, navales et aériennes. Ces manœuvres ont débuté 11 jours après l'annonce par les États-Unis d'une vente d'armes de 11,1 milliards de dollars à Taïwan.

