Nouveaux propos outranciers de Trump contre l'Iran sur un ton hypocrite

Selon l'agence ABNA citant Al Jazeera, Donald Trump prétend soutenir les manifestations pacifiques alors qu'il a récemment publié une vidéo générée par IA le montrant en train de bombarder des manifestants américains avec un « liquide brun ». Trump a écrit sur X : « Nous sommes en état d'alerte totale et prêts à l'action. »

Larijani, secrétaire du Conseil supérieur de la sécurité nationale, a réagi : « Avec les positions des responsables israéliens et de Trump, les dessous de l'affaire sont clairs. Une intervention américaine dans cette affaire interne signifierait le chaos pour toute la région et l'anéantissement des intérêts américains. Le peuple américain doit savoir que c'est Trump qui a commencé cette aventure. Prenez soin de vos soldats. »