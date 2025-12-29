Selon l'agence de presse ABNA, le journal Maariv, citant une source militaire sioniste, a rapporté que le chef du service de renseignement Mossad a pris des mesures ces dernières années pour renforcer les relations entre Tel-Aviv et le Somaliland.

Il a ajouté que le Somaliland possède des positions stratégiques importantes telles qu'un port et un aéroport ; un aéroport qui dispose de la plus longue piste d'Afrique. Ces ressources offrent au régime sioniste davantage d'options opérationnelles, notamment vis-à-vis du Yémen, ce qui est crucial pour Tel-Aviv.

La source a précisé que le chef du Mossad a établi des contacts étroits ces dernières années avec Abdirahman Mohamed Abdullahi, le leader des séparatistes du Somaliland. Il convient de noter que la reconnaissance illégale du Somaliland par le régime sioniste a suscité une vague de réactions négatives parmi les pays de la région et du monde.