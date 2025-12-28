Responsable de la santé à Gaza : Le régime sioniste a lancé une guerre ciblée contre les enfants

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse palestinienne Shehab, Munir al-Barsh a déclaré : « Dès les premières heures de l'agression, le régime sioniste a lancé une guerre ciblée contre l'enfant palestinien, ciblant sa vie, sa santé et son développement naturel ; une action évaluée comme faisant partie d'un plan organisé pour anéantir des générations et menacer l'avenir démographique du peuple palestinien. »

Il a ajouté : « Selon les statistiques du ministère de la Santé de Gaza, le régime d'occupation a tué directement plus de 20 000 enfants depuis le début de la guerre, et 44 000 autres enfants ont subi des blessures graves. »

Al-Barsh a souligné : « Israël a entrepris un ciblage massif qui dépasse en fait le cadre des opérations militaires et s'apparente à une politique de génocide systématique des enfants palestiniens. »

Ce responsable de la santé à Gaza a précisé : « Les occupants ne se sont pas contentés de tuer des enfants par des bombardements, mais dès les premiers jours, ils ont empêché l'entrée de compléments alimentaires spéciaux pour les enfants et les femmes enceintes, notamment du lait, du clovid, de l'acide folique, du fer et d'autres éléments essentiels au développement sain du fœtus et de l'enfant. »

Il a insisté : « Cette interdiction est délibérée et ciblée, conçue dans le but de créer une génération souffrant de malformations du développement, de retard mental, de nanisme et de graves problèmes de santé dont les conséquences pourraient n'apparaître que des années plus tard. »

Le directeur général du ministère de la Santé de Gaza a poursuivi : « Des preuves dangereuses ont été enregistrées objectivement ; depuis le début de la guerre, 156 fœtus sont nés avec des malformations congénitales, dont la plupart sont décédés après la naissance en raison de la gravité des anomalies, notamment des bébés nés sans nez ou avec des membres incomplets. »

Enfin, Al-Barsh a conclu : « Ces indicateurs montrent sans aucun doute que le régime d'occupation israélien, tout comme il attaque les enfants vivants, cible également les utérus. »