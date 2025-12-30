Trump : Les manœuvres chinoises autour de Taïwan ne sont pas préoccupantes

Selon l'agence de presse ABNA citant le « South China Morning Post », Donald Trump, interrogé sur l'éventualité d'une prise de contrôle militaire de Taïwan par la Chine, a déclaré : « J'ai une très bonne relation avec le président chinois Xi Jinping, et il ne m'a rien dit à ce sujet. Je ne pense pas que la Chine veuille faire une chose pareille. » Il a ajouté que les exercices militaires n'étaient pas alarmants : « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La Chine mène ces exercices depuis 20 ou 25 ans. »

Parallèlement, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a affirmé que les manœuvres « Mission Justice 2025 » étaient une mesure nécessaire pour protéger la souveraineté nationale et une réponse ferme aux forces étrangères qui arment Taïwan. L'armée chinoise a déployé des chasseurs, des bombardiers et des missiles pour simuler une attaque coordonnée depuis plusieurs directions vers l'île.