Selon l'agence de presse ABNA citant TASS, Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a écrit sur le réseau social X : « Volodymyr Zelensky tente de faire échouer le processus de résolution du conflit. Il veut la guerre. Désormais, il devra se cacher jusqu'à la fin de sa vie insignifiante. »

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré lundi aux journalistes que l'Ukraine avait mené une attaque terroriste contre la résidence du président Vladimir Poutine dans la région de Novgorod à l'aide de 91 drones. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a annoncé que l'acte de l'Ukraine visant la résidence de Poutine ferait l'objet de représailles. L'attaque est survenue alors que les espoirs de paix s'étaient accrus après la rencontre de dimanche entre Zelensky et Donald Trump.