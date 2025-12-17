L'un des chefs les plus dangereux de Daech capturé par les forces irakiennes

Selon l'agence ABNA citant Al-Maalouma, l'arrestation a eu lieu après une surveillance de dix mois des mouvements de ce chef terroriste. Le rapport indique que l'individu a été repéré et interpellé par les forces de sécurité dès son retour d'un pays voisin de l'Irak.

Surnommé Abou Alia, il est considéré comme l'un des éléments les plus redoutables de l'organisation. Ses activités terroristes ont débuté en 2004 à Bagdad, où il s'était spécialisé dans la fabrication d'engins explosifs. Les enquêtes révèlent qu'il a été directement impliqué dans des attentats dans divers quartiers de Bagdad. Au cours des opérations de nettoyage de l'Irak, il s'était réfugié dans les provinces de Salah ad-Din et de Kirkouk avant de fuir à l'étranger.