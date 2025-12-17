Daech en Syrie : « Nous reviendrons bientôt ! »

Selon l'agence ABNA citant Al-Akhbar, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a déclaré que ce matin, des tracts appartenant à Daech ont été dispersés à Idlib et ses environs, annonçant la reprise de leurs activités. La ville d'Idlib vit dans la peur car le régime de Jolani n'a pas réussi à instaurer la sécurité depuis sa prise de pouvoir, et les affrontements armés entre ses propres factions se sont intensifiés. L'un des messages disait : « Daech revient bientôt ».