Aveu de la Maison Blanche : l'objectif des attaques contre les bateaux est de renverser le gouvernement vénézuélien

Selon l'agence ABNA, Susie Wiles, chef de cabinet de la Maison Blanche, a déclaré au magazine Vanity Fair : « Les attaques militaires américaines contre des bateaux soupçonnés de trafic de drogue en Amérique latine visent en réalité à évincer le président vénézuélien Nicolás Maduro. » Elle a ajouté que Donald Trump veut poursuivre ces attaques jusqu'à ce que Maduro se rende.

Le président américain a annoncé mardi que la Maison Blanche a classé le système au pouvoir au Venezuela comme « organisation terroriste étrangère » et mettra en place un blocus total du pays. Trump a souligné que tous les pétroliers sous sanction entrant ou sortant du Venezuela seront bloqués.