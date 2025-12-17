  1. Accueil
Aveu de la Maison Blanche : l'objectif des attaques contre les bateaux est de renverser le gouvernement vénézuélien

17 décembre 2025 - 13:25
Code d'info: 1762901
Source: ABNA
Une haute responsable de la Maison Blanche a admis que l'objectif des attaques contre les bateaux n'est pas seulement la lutte contre la drogue, mais le renversement du gouvernement du Venezuela.

Selon l'agence ABNA, Susie Wiles, chef de cabinet de la Maison Blanche, a déclaré au magazine Vanity Fair : « Les attaques militaires américaines contre des bateaux soupçonnés de trafic de drogue en Amérique latine visent en réalité à évincer le président vénézuélien Nicolás Maduro. » Elle a ajouté que Donald Trump veut poursuivre ces attaques jusqu'à ce que Maduro se rende.

Le président américain a annoncé mardi que la Maison Blanche a classé le système au pouvoir au Venezuela comme « organisation terroriste étrangère » et mettra en place un blocus total du pays. Trump a souligné que tous les pétroliers sous sanction entrant ou sortant du Venezuela seront bloqués.

