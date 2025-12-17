Trump : « Je resterai à jamais l'ami et le héros des Juifs »

Selon le Times of Israel, lors d'une célébration de Hanoucca à la Maison Blanche, Trump a affirmé que le Congrès devenait antisémite car le lobby juif n'est plus le plus puissant à Washington. Il a particulièrement visé les démocrates progressistes. « Mon père me disait toujours que le lobby israélien était le plus fort, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui », a-t-il ajouté.

L'animateur Mark Levin l'a qualifié de « premier président juif des États-Unis ». Enfin, la donatrice Miriam Adelson a rapporté que selon le juriste Alan Dershowitz, une candidature de Trump pour un troisième mandat serait légalement envisageable.