Les forces du Hachd al-Chaabi déployées le long de la frontière syrienne

Selon l'agence ABNA citant Al-Maalouma, une source de sécurité dans la province d'Al-Anbar a annoncé un déploiement massif de ces forces dans l'ouest de la province. Cette mesure vise à contrer toute tentative d'infiltration d'éléments de Daech en Irak, notamment à la faveur des mauvaises conditions météorologiques.

La source a ajouté que les unités sont positionnées spécifiquement dans les zones désertiques frontalières suite à des renseignements indiquant des intentions de Daech de pénétrer dans l'ouest d'Al-Anbar. Hier, les médias irakiens ont également annoncé l'arrestation de l'un des chefs les plus dangereux de Daech dans le pays.