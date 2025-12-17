  1. Accueil
  2. service
  3. Asie d'Ouest et Moyen-Orient

Les forces du Hachd al-Chaabi déployées le long de la frontière syrienne

17 décembre 2025 - 13:22
Code d'info: 1762893
Source: ABNA
Les forces du Hachd al-Chaabi déployées le long de la frontière syrienne

Les forces irakiennes du Hachd al-Chaabi se sont déployées près de la frontière commune avec la Syrie dans le cadre de leurs opérations de sécurité visant à empêcher l'infiltration des terroristes de Daech.

Selon l'agence ABNA citant Al-Maalouma, une source de sécurité dans la province d'Al-Anbar a annoncé un déploiement massif de ces forces dans l'ouest de la province. Cette mesure vise à contrer toute tentative d'infiltration d'éléments de Daech en Irak, notamment à la faveur des mauvaises conditions météorologiques.

La source a ajouté que les unités sont positionnées spécifiquement dans les zones désertiques frontalières suite à des renseignements indiquant des intentions de Daech de pénétrer dans l'ouest d'Al-Anbar. Hier, les médias irakiens ont également annoncé l'arrestation de l'un des chefs les plus dangereux de Daech dans le pays.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha