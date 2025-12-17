Hamas: «Ni tutelle ni occupation», la résistance maintenue

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans une déclaration attribuée à Hamas et relayée par des canaux médiatiques proches du mouvement, celui-ci a rejeté l’idée d’une administration sous supervision extérieure, d’une « tutelle » politique ou sécuritaire et de tout arrangement qui priverait les Palestiniens de leur décision nationale. Hamas a également présenté les armes de la résistance comme une composante de sa « fermeté », en réponse aux pressions visant à encadrer ou conditionner l’avenir politique de Gaza et de la Palestine.

Une ligne cohérente avec les documents politiques de Hamas

Sans entrer dans des détails non confirmés sur le contexte exact de la déclaration, son contenu correspond à des positions déjà exprimées par Hamas dans ses textes politiques publics. Le mouvement y insiste sur le droit du peuple palestinien à résister à l’occupation et sur le rejet des solutions imposées de l’extérieur, considérées comme une prolongation de la domination sous d’autres formes. Cette approche met l’accent sur la souveraineté nationale palestinienne et sur le refus de toute formule qui neutraliserait, selon Hamas, la capacité de défense face aux agressions.



Armes et « fermeté »: le nœud du débat politique

La question de l’armement revient régulièrement dans les discussions liées à l’après-guerre à Gaza. Hamas soutient que le désarmement, s’il est exigé sous pression et sans garanties effectives, reviendrait à laisser la population palestinienne sans protection, alors que l’appareil militaire du régime sioniste demeure intact. Dans cette lecture, les armes ne sont pas seulement un outil militaire, mais un facteur de dissuasion et un symbole de refus de la capitulation politique.

Le mouvement affirme également que réduire la question palestinienne à un dossier administratif ou humanitaire occulte, selon lui, l’enjeu principal: la fin de l’occupation, la levée du blocus et la reconnaissance des droits fondamentaux du peuple palestinien.

Rejet de la tutelle et enjeu de la décision palestinienne

Hamas met en garde contre les initiatives qui chercheraient à imposer un « modèle de gouvernance » par des conditions politiques ou sécuritaires fixées de l’extérieur. Dans sa rhétorique, la « tutelle » est perçue comme une confiscation de la décision palestinienne, et donc comme une forme indirecte de perpétuation de l’occupation.

Dans le même temps, le mouvement appelle, de manière générale, à une approche fondée sur l’unité nationale et sur des choix palestiniens indépendants, tout en dénonçant les « doubles standards » occidentaux lorsqu’ils concernent Gaza et la cause palestinienne.

Fin/229