Porte-parole du gouvernement chinois : les États-Unis doivent s'en tenir au principe d'une seule Chine

Selon l'agence ABNA citant le Global Times, Zhu Fenglian a souligné, en réaction à la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine, que la partie américaine devait adhérer aux dispositions des trois communiqués conjoints sino-américains. Elle a appelé Washington à être plus prudent sur les questions liées à Taïwan et à ne pas laisser une minorité séparatiste entraîner la Chine et les États-Unis vers la confrontation. Zhu a ajouté : « Il n'y a qu'une seule Chine au monde, et l'indépendance de Taïwan est incompatible avec la paix dans le détroit de Taïwan. »