Suicide d'un nouveau soldat sioniste dans une caserne de l'armée

Selon l'agence ABNA citant Al-Nashra, le journal sioniste Haaretz a rapporté qu'un soldat s'est donné la mort par arme à feu à l'intérieur d'une base militaire dans le nord des territoires occupés. Cet incident porte à 61 le nombre de militaires israéliens s'étant suicidés depuis le début du génocide à Gaza.

Le journal Haaretz a précisé que le soldat a succombé à ses blessures après son transfert à l'hôpital. Auparavant, l'armée sioniste avait déclaré dans un communiqué que la police militaire avait ouvert une enquête sur cet incident. Un rapport officiel du centre de recherche du parlement israélien, publié le 28 octobre dernier, a révélé que 279 soldats sionistes ont tenté de se suicider depuis le début de l'année 2024.