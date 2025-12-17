  1. Accueil
Manœuvres israéliennes au Yémen via les mercenaires émiriens

17 décembre 2025 - 13:24
Manœuvres israéliennes au Yémen via les mercenaires émiriens

Un activiste politique yéménite a mis en garde contre les activités du régime sioniste dans le pays, utilisant les Émirats arabes unis (EAU) comme bras armé pour réaliser ses intérêts.

Selon l'agence ABNA citant Al-Maalouma, Aref Muthanna al-Amiri, activiste dans le sud du Yémen, a déclaré que les développements actuels s'inscrivent dans un projet régional et international visant à redistribuer les zones d'influence étrangère. Il a souligné que la présence émirienne au Yémen est indissociable des plans israéliens. Israël soutient les éléments du Conseil de transition du Sud (mercenaires des EAU) pour affaiblir le Yémen et viser sa stabilité.

Al-Amiri a précisé que l'échec des EAU a poussé les États-Unis et Israël à intervenir pour imposer de nouvelles équations. Ces derniers jours, l'est et le sud du Yémen ont été le théâtre de violents affrontements entre les mercenaires de l'Arabie saoudite et ceux des EAU. Alors que Riyad recrute des forces dans la province d'Al-Mahra pour contrer l'influence émirienne, les forces pro-EAU ont annoncé la fin de leur coopération avec les agents de Riyad.

