Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, le président américain Donald Trump a réagi à l'attaque contre la cérémonie juive à Bondi Beach, dans la ville de Sydney en Australie, lors d'un discours à Washington.

Donald Trump a déclaré à propos de cette attaque : « L'attaque de Bondi en Australie était horrible. »

Le président américain a également qualifié cette attaque d'« antisémite ».

Aujourd'hui, samedi, à la suite de l'attaque armée contre la fête religieuse juive (Hanoucca) à Bondi Beach, Sydney, Australie, au moins 12 personnes ont été tuées et des dizaines blessées.

Faisant également référence à la récente attaque contre les forces américaines en Syrie, il a souligné : « Nous infligerons de lourds dégâts aux auteurs de cette attaque. »

Trump a affirmé que cette attaque avait été menée par le groupe dit « ISIS » et que le gouvernement syrien n'y avait joué aucun rôle.

Il a poursuivi : « Le gouvernement syrien et le nouveau président de ce pays ont combattu à nos côtés. »

Le président américain a de nouveau souligné la détermination de Washington à répondre fermement à toute attaque contre ses forces dans la région.