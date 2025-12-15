Iran: le général Musavi salue le renforcement continu de la défense aérienne

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Téhéran — Lors d’une visite d’inspection à la Base de défense aérienne conjointe Khatam al‑Anbia, le général de division Abdolrahim Musavi a mis en avant la progression « réussie » du renforcement continu des systèmes de défense aérienne iraniens. Il a attribué ces avancées à la « constance des efforts » des unités de défense aérienne, ainsi qu’à la discipline, au professionnalisme et à l’esprit de sacrifice des personnels.

« Mesures significatives » pour consolider la défense du pays

Selon Musavi, les forces de défense aérienne ont, au cours des derniers mois, mis en œuvre des actions « notables » visant à améliorer la capacité nationale de détection, de suivi, d’interception et de protection de l’espace aérien. Il a souligné que cette montée en puissance repose sur le travail conjoint d’officiers et de soldats, mais aussi sur l’appui des scientifiques et des entreprises de base technologique, mobilisés pour développer et moderniser des solutions adaptées aux menaces contemporaines.

Le chef d’état-major a insisté sur le caractère prioritaire de ce chantier: « Le renforcement permanent des capacités de défense aérienne est une priorité stratégique de la République islamique d’Iran », a-t-il déclaré, rappelant que la posture militaire iranienne est fondamentalement défensive et vise à dissuader toute agression.

Priorité stratégique et continuité de l’effort

Musavi a salué la continuité des efforts « ininterrompus » menés par les unités de défense aérienne, affirmant que la résilience opérationnelle dépend de la vigilance, de l’entraînement régulier et de la modernisation constante des capacités. Dans cette perspective, il a mis en avant le rôle des centres de commandement et de contrôle et l’importance de procédures harmonisées pour répondre rapidement à des scénarios variés.

Il a également souligné la nécessité de développer des stratégies nouvelles et flexibles face à l’évolution des menaces, en particulier dans un environnement régional marqué par des tensions, des survols hostiles et des tentatives de pression.

Coordination Armée–CGRI à Khatam al‑Anbia

Le général Musavi a enfin mis l’accent sur la coopération entre la défense aérienne de l’Armée (Artesh) et celle du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) au sein de la base Khatam al‑Anbia. Il a présenté cette coordination comme un facteur central pour renforcer l’interopérabilité, partager l’expérience opérationnelle et concevoir des réponses cohérentes face aux menaces, dans le cadre d’une architecture de défense intégrée.

La visite s’est conclue par un hommage aux personnels et aux acteurs scientifiques et industriels, dont l’engagement est présenté comme un pilier de la souveraineté et de la sécurité nationale de la République islamique d’Iran.

Fin/229