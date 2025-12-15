Liban: HRW accuse le régime sioniste de crimes de guerre dans des attaques contre la reconstruction au Sud

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Beyrouth — Dans un rapport publié lundi, l’ONG Human Rights Watch (HRW) a dénoncé des frappes et tirs répétés menés par l’armée du régime sioniste contre des équipes engagées dans des travaux de reconstruction ainsi que contre d’autres installations civiles dans le Sud‑Liban. Selon HRW, ces attaques, survenues à plusieurs reprises au cours de l’année 2025, « violent les lois de la guerre » et constituent des « crimes de guerre apparents » lorsqu’elles visent des objectifs civils ou sont menées sans précautions suffisantes pour épargner la population.

HRW: attaques contre la reconstruction et infrastructures civiles

HRW indique que les opérations décrites ont touché des chantiers de réhabilitation et des biens à caractère civil, dans une zone déjà fragilisée par les destructions et les déplacements. L’organisation souligne que les équipes de reconstruction, lorsqu’elles ne participent pas directement aux hostilités, bénéficient de la protection accordée aux civils par le droit international humanitaire. Elle rappelle également que les installations civiles — routes, bâtiments municipaux, équipements publics et services essentiels — ne peuvent être prises pour cible.

Selon l’ONG, la répétition des attaques renforce les risques d’effondrement des services de base, prolonge l’exil des familles et compromet la reprise économique locale. HRW avertit que, même en cas d’objectif militaire invoqué, les parties à un conflit demeurent tenues de respecter strictement les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution.

Droit international humanitaire et responsabilité

Le rapport insiste sur le fait que frapper intentionnellement des biens civils, ou mener des attaques indiscriminées, constitue une violation grave susceptible d’engager la responsabilité pénale individuelle. HRW appelle les États concernés et les instances internationales à soutenir des mécanismes d’enquête indépendants, à préserver les preuves et à garantir que les victimes disposent de voies de recours.

L’ONG estime que la communauté internationale ne doit pas se contenter de condamnations verbales. Elle recommande des mesures concrètes: exiger la fin des attaques contre les chantiers de reconstruction, assurer la protection des travailleurs civils, et conditionner toute coopération pertinente au respect effectif du droit international.

Sud‑Liban: impact humanitaire et appel à la protection des civils

Sur le terrain, des acteurs humanitaires soulignent que la reconstruction est un besoin vital: rétablissement de l’électricité, réparation des réseaux d’eau, remise en état des habitations, des écoles et des centres de santé. HRW affirme que cibler ou entraver ces efforts amplifie la vulnérabilité des populations, en particulier des enfants et des personnes âgées.

En conclusion, l’ONG appelle à un arrêt des violations, à la protection des civils et à la fin de l’impunité. Pour HRW, le respect des lois de la guerre n’est pas optionnel: il constitue la condition minimale pour empêcher une escalade durable et permettre un retour à la stabilité au Liban.

Fin/229